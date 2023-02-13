З тіла чоловіка нейрохірурги витягнули кулю 7.42 калібру

Хірурги Хмельницької міської лікарні витягнули кулю з хребта 27-річного військового. Вогнепальне поранення чоловік отримав під час бойових дій. Зазначається, що куля застрягла між крижовими хребцями, у ділянці, що відповідає за роботу ніг та тазових органів. Це суттєво ускладнювало роботу хірургів, втім, операція минула успішно.

Хірургічне втручання провели 8 лютого, повідомляє прес-служба Хмельницької міської лікарні. Відомо, що 27-річний військовий під час бойових дій отримав вогнепальне кульове поранення. «Куля через бічну черевну стінку зайшла та опинилась у попереково-крижовому відділі хребта, пробила тверду мозкову оболонку, поміняла траєкторію вниз, і опинилась на рівні 1-2 крижових хребців, між нервовими корінцями, які відповідають за інервацію тазових органів та нижніх кінцівок», – пояснюють у лікарні.

Через це пацієнт відчував слабкість у ногах. Також в нього було пошкодження внутрішніх органів. Тож спершу хірурги провели первинну хірургічну обробку вогнепального поранення на животі з ушиванням дефектів внутрішніх органів. Вже після стабілітації нейрохірурги провели складну операцію, під час якої витягнули кулю.

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«Складність оперативного лікування в тому, що куля всередині огорнута у так звану «біоплівку», в яку також були окутані нервові корінці, які виконуюють важливі неврологічні функції, розмір яких у діаметрі 1-2 мм. Після видалення кулі проведено герметичне ушивання твердої мозкової оболонки», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що пацієнт після операції перебуває в задовільному стані і продовжує лікування в хмельницькій лікарні. Лікарі очікують, що незабаром він перейде на реабілітаційне лікування.