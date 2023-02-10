Оніміння пальців чоловікові більше не дошкуляє

Хірурги лікарні св. Луки прооперували 54-річного львів’янина, у якого діагностували синдром карпального каналу. Два роки щоночі чоловік прокидався від оніміння пальців на правій руці. З такою проблемою, кажуть лікарі, стикається кожний двадцятий українець, але не всі звертаються по медичну допомогу. А усунути проблему, яка добряче дошкуляє, можна всього за 10 хвилин.

Під час обстеження чоловіка, хірурги виявили, що у нього зв'язка стискає нерв. Ця проблема часто виникає у людей, які тривалий час виконують одну і ту ж роботу. Скажімо, набирають текст на клавіатурі, користуються комп’ютерною мишкою, їздять на велосипеді, грають на музичних інструментах тощо.

Операція тривала всього 10 хвилин

«Як наслідок, у людини виникають проблеми з точними рухами хворою рукою. З'являється відчуття слабкості, предмети випадають з рук або людина не може стиснути пальці в кулак. Симптоми зазвичай посилюються вночі, в положенні, коли рука піднята вгору. Інколи через поколювання і оніміння люди прокидаються та опускають руку донизу», – кажуть у лікарні.

За словами хірургів, синдромом карпального каналу усунути доволі просто при нескладній ендоскопічній операції, під час якої звільняють нерв від зв‘язки.

Завдяки новому сучасному обладнанню львів'янина прооперували через мінідоступ – розріз розміром 1 см. Операція тривала всього 10 хвилин. Чоловік знову відчуває усі пальці, спокійно спить та живе без дискомфорту.