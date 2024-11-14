ДТП трапилас у ніч із 5 на 6 березня 2021 році

Хмельницький апеляційний суд зобовʼязав тернопільського перевізника Тараса Стецика виплатити Наталії Кудіній 250 тис. грн компенсації. Її батько загинув у ДТП в Польщі в 2021 році.

ДТП трапилась у ніч із 5 на 6 березня при з’їзді до ПОП «Кашице» у Підкарпатському воєводстві, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань – Херсон, в якому їхали 57 українців потрапив в аварію. На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей зазнали травми різного ступеня тяжкості. Згодом у лікарнях Польщі померли ще двоє постраждалих, а третій – вже після повернення в Україну.

У матеріалах справи вказано, що водій автобуса здійснив небезпечний маневр повороту на швидкості, втратив контроль і зʼїхав у кювет. У липні 2022 року Окружний суд у Перемишля визнав водія винним у смертельній ДТП і призначив 2 роки і 6 місяців позбавлення волі.

Донька загиблого пасажира з Хмельниччини звернулася до суду з позовом про стягнення з перевізника Тараса Стецика 700 тис. грн моральної шкоди. У серпні Шепетівський міськрайонний суд постановив

У липні 2024 року Шепетівський міськрайонний суд задовольнив позов частково та стягнув з підприємця на її користь лише 250 тис. грн. У листопаді Хмельницький апеляційний суд це рішення підтвердив, хоча Тарас Стецик стверджував, що вирок польського суду не визнаний в Україні, тому немає законних підстав на його основі ухвалювати рішення про компенсацію.

Додамо, що це не єдина аварія, що трапилась на цій ділянці дороги у Польщі. 22 березня у тому ж місці в аварію потрапив український автобус, який виконував рейс за маршрутом Вроцлав – Чернівці. Він з’їхав з дороги, пошкодив відбійник і впав у придорожній рів. У результаті ДТП один із водіїв загинув на місці, п’ятеро пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Після цього дорожники ліквідували аварійний рів.