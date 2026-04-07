У процесі томління з кісток і шкіри природно виділяється желатин, що забезпечує застигання бульйону без додаткових загусників. Правильно приготований холодець має прозорий, насичений бульйон і ніжне м’ясо, яке легко відділяється від кісток. Рецепт від Bazylik.

Інгредієнти

курка 2 кг цибулина 1 шт. морква 1 шт. часник 4 зубчики сіль 3 дрібки перець чорний горошком 5 шт. лавровий лист 2 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

Крок 2 Розділіть курку на частини, ретельно промийте та покладіть у велику каструлю.

Крок 3 Залийте холодною водою так, щоб вона покривала м’ясо приблизно на 5 см, і доведіть до кипіння.

Крок 4 Зніміть піну, зменште вогонь до мінімального рівня та варіть протягом 3 годин, не допускаючи активного кипіння.

Крок 5 Почистьте цибулю та моркву, додайте їх у каструлю разом із часником і сіллю, продовжуйте варити ще 40 хвилин.

Крок 6 Додайте лавровий лист і перець горошком за 10 хвилин до завершення варіння.

Крок 7 Зніміть каструлю з вогню та обережно дістаньте курку.