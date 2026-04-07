Прозорий холодець з курки: рецепт без желатину
У процесі томління з кісток і шкіри природно виділяється желатин, що забезпечує застигання бульйону без додаткових загусників. Правильно приготований холодець має прозорий, насичений бульйон і ніжне м’ясо, яке легко відділяється від кісток. Рецепт від Bazylik.
Інгредієнти
|курка
|2 кг
|цибулина
|1 шт.
|морква
|1 шт.
|часник
|4 зубчики
|сіль
|3 дрібки
|перець чорний горошком
|5 шт.
|лавровий лист
|2 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте всі необхідні інгредієнти.
Крок 2
Розділіть курку на частини, ретельно промийте та покладіть у велику каструлю.
Крок 3
Залийте холодною водою так, щоб вона покривала м’ясо приблизно на 5 см, і доведіть до кипіння.
Крок 4
Зніміть піну, зменште вогонь до мінімального рівня та варіть протягом 3 годин, не допускаючи активного кипіння.
Крок 5
Почистьте цибулю та моркву, додайте їх у каструлю разом із часником і сіллю, продовжуйте варити ще 40 хвилин.
Крок 6
Додайте лавровий лист і перець горошком за 10 хвилин до завершення варіння.
Крок 7
Зніміть каструлю з вогню та обережно дістаньте курку.
Крок 8
Процідіть бульйон через сито, щоб він залишився прозорим.
Крок 9
Відокремте м’ясо від кісток і наріжте невеликими шматочками.
Крок 10
Розкладіть м’ясо у форми та залийте гарячим бульйоном.
Крок 11
Залиште страву охолонути, після чого поставте в холодильник щонайменше на 4 години до повного застигання.