Професійні кондитери знають, що якщо білки занадто холодні, то про повітряне безе не варто й мріяти

Щоб приготувати ідеальне безе, важливо не лише правильно збивати білки, а й враховувати їхню температуру. Ukr.Media розповідає, який білок краще збивається – холодний чи теплий.

Який білок краще збивається?

Професійні кондитери знають, що якщо білки занадто холодні, то про повітряне безе не варто й мріяти. Холод уповільнює молекулярну активність, роблячи білки в'язкими та непіддатливими. Кисень гірше проникає в щільну масу, через що піна виходить рідкою і швидко осідає. Ідеальна текстура потребує тепла.

Тому, щоб отримати ідеальне безе, потрібно дістати яйця з холодильника не менше ніж за дві години до приготування. Яйця кімнатної температури матимуть м’якшу структуру, тому вам буде легше досягти потрібної консистенції. Але якщо часу немає, ви можете опустити яйця у теплу воду на 10-15 хвилин.

Проте різні види десертів диктують свої умови. Наприклад, при приготуванні меренги на водяній бані початкова температура білків не відіграє ролі. Але для класичного варіанту без додаткового нагрівання тепло стає обов’язковою умовою.