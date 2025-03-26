При приготуванні меренги намагайтеся дістати білки з холодильника за 15 хвилин до збивання, щоб вони досягли кімнатної температури

Якщо після приготування інших страв у вас залишилися яєчні білки, найкращий спосіб їх використати – зробити безе. Але буває, що воно не вдається: осідає, розтікається або стає липким. Shuba розповідає, що для того, щоб десерт вийшов ідеальним, важливо дотримуватися кількох простих правил.

1. Температура білків.

При приготуванні меренги намагайтеся дістати білки з холодильника за 15 хвилин до збивання, щоб вони досягли кімнатної температури.

2. Правильне збивання.

Дві речі найважливіші при збиванні піни: правильне відділення білків від жовтків і швидкість збивання. Починаємо збивання на невеликій швидкості, потім поступово, через 1-2 хвилини, збільшуємо темп і збиваємо на найвищій швидкості.

3. Добавки, що забезпечують пишність.

Для того, щоб піна була ідеальною, окрім цукру потрібно додати дрібку розпушувача або чайну ложку картопляного борошна (крохмалю), а також яблучний оцет.

4. Температура випікання.

Меренгу потрібно випікати при двох температурах: