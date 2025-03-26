Чому безе розтікається та тріскається: виправляємо найпоширеніші помилки
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Якщо після приготування інших страв у вас залишилися яєчні білки, найкращий спосіб їх використати – зробити безе. Але буває, що воно не вдається: осідає, розтікається або стає липким. Shuba розповідає, що для того, щоб десерт вийшов ідеальним, важливо дотримуватися кількох простих правил.
1. Температура білків.
При приготуванні меренги намагайтеся дістати білки з холодильника за 15 хвилин до збивання, щоб вони досягли кімнатної температури.
2. Правильне збивання.
Дві речі найважливіші при збиванні піни: правильне відділення білків від жовтків і швидкість збивання. Починаємо збивання на невеликій швидкості, потім поступово, через 1-2 хвилини, збільшуємо темп і збиваємо на найвищій швидкості.
3. Добавки, що забезпечують пишність.
Для того, щоб піна була ідеальною, окрім цукру потрібно додати дрібку розпушувача або чайну ложку картопляного борошна (крохмалю), а також яблучний оцет.
4. Температура випікання.
Меренгу потрібно випікати при двох температурах:
- Спочатку при високій температурі, близько 180⁰C, протягом декількох хвилин.
- Потім зменшіть температуру до 120-140⁰C і запікайте в ній до кінця.
- Коли меренга спечеться, духовку вимикаємо, але не відкриваємо, бо меренга опуститься. Даємо добре підсохнути, поки духовка остигає.