Яйця – це ідеальний продукт для сніданку, адже вони поживні, смачні та швидко готуються. Крім класичних варених яєць чи яєчні, існує безліч способів їх приготування – від ніжного омлету до вишуканого яйця пашот. Ми зібрали 10 варіантів, як урізноманітнити свій сніданок за допомогою яєць.

Як приготувати яйця в мікрохвильовці

За допомогою мікрохвильовки можна приготувати яйця без зайвих зусиль та отримати поживний сніданок.

Яйце в горнятку

Інгредієнти

яйце – 1 штука;

вода – 1 ч.л. води;

сіль – до смаку;

перець – до смаку.

Приготування

Розбийте яйце та вилийте у горнятко. Для того, щоб воно не вибухнуло додайте одну чайну ложку води. Вилкою обережно проколіть жовток, щоб він не лопнув. Поставте горнятко в мікрохвильовку. Виставте на вашій мікрохвильовці середню потужність. Готуйте яйце 30–40 секунд. За необхідності та до вашого смаку додайте ще 10 секунд.

Яйце пашот у мікрохвильовці

Інгредієнти

яйце – 1 штука;

вода – 100 мл;

сіль – до смаку.

Приготування

У глибоку ємність (придатну для мікрохвильовки) влийте воду. Розбийте туди яйце. Робіть це акуратно, щоб пошкодити жовток. Поставте миску в мікрохвильовку. Виставте на мікрохвильовці високу потужність. Готуйте 50–60 секунд. Для яйця пашот важливо, щоб жовток залишився рідким, а білок – твердим.

Як приготувати яйце пашот класичним способом

Яйце пашот – смачний спосіб приготування яєць, який винайшли французи. Щоб зварити яйце пашот правильно, потрібні свіжі яйця із холодильника. Це важливо, тому що інакше страва може не вийти.

Інгредієнти

яйце – 1 штука;

вода – 2 літри;

оцет – за бажанням (1 ст. л.).

Приготування

Налийте у підходящу каструлю близько двох літрів води і доведіть її до кипіння. Тут є дуже важливий момент. Вода, в якій вариться яйце, не повинна кипіти, а тільки перебувати на межі кипіння. З приводу оцту є дуже велика кількість різних думок. Він потрібен лише для того, щоб краще згорнувся білок. Шеф-кухар Євген Клопотенко вважає, що можна добре впоратися і без нього. Але якщо ви хочете, додайте в каструлю столову ложку оцту. Вінчиком або великою ложкою зробіть в каструлі невелику воронку. Акуратно розбийте яйце в мисочку або чашку, щоб не пошкодити жовток, і вилийте його в центр воронки. Продовжуйте помішувати воду ложкою, щоб яйце не прилипло до дна каструлі. Варіть яйце протягом 2 хвилин. Вийміть яйце з води за допомогою шумівки, дайте воді стекти або викладіть яйце на паперовий рушник, щоб вода увібралася. Якщо раптом у вас по краях утворилися нерівності з білка, можете акуратно видалити їх ножицями або ножем.

Як зварити яйця круто і некруто

Щоб приготувати яйця круто і некруто, потрібно покласти теплі яйця в каструлю та залити холодною водою так, щоб вона повністю їх покрила. Потім яйця потрібно довести до кипіння і відраховувати час після закипання.

На плиті час варіння яєць різної консистенції після закипання наступний:

Яйце у мішечок (напіврідкий білок і рідкий жовток) – 3 хвилини. Яйце некруто (твердий білок і рідкий жовток) – 6-7 хвилин. Яйце круто – 12 хвилин.

Варять яйця на середньому вогні під накритою кришкою.

Як приготувати скрамбл

Цей вид яєчні готується дуже просто, але для його приготування варто використовувати виключно вершкове масло, щоб страва вийшла справді ніжною за смаком. Кількість олії розраховуйте з пропорції – 10 г на 3 яйця.

Спосіб приготування

Вбийте яйця в миску, посоліть і поперчіть до смаку, але не збивайте. Якщо є бажання, додайте інші прянощі, але зовсім небагато, щоб вони не перебили основний смак. Розтопіть вершкове масло на пательні, додайте яйця та відразу зменште вогонь до середнього або маленького. Візьміть дерев’яну або силіконову лопатку та інтенсивно мішайте. Основне правило у приготуванні скрамбла – яйця не повинні смажитися, а тільки згорнутися, щоб залишитися ніжними та соковитими.

Як приготувати яєчню

Яєчня – це коли білок повністю згорнувся, а жовток залишився рідким. Для цього виду яєчні ви можете вибрати будь-яку олію чи масло.

Спосіб приготування

Розігрійте пательню, а потім акуратно вливайте по одному яйцю, щоб не пошкодити жовток. Для яєчні це принципово. Смажте 2-3 хвилини на середньому або маленькому вогні, не накриваючи кришкою, щоб білок згорнувся, а жовток залишився рідким. Посоліть до смаку. Ідеально використовувати сіль дрібного помелу, тоді вона швидше розтане.

Як приготувати омлет

Варто зазначити, що класичний омлет готують із яєць без додавання молока.

Спосіб приготування:

Яйця потрібно просто збити в мисці, посолити і поперчити до смаку та перемішати виделкою до однорідності. Вилити на розігріту пательню з міксом олії та масла, зробити повільний вогонь та накрити кришкою. За бажанням можна перевернути омлет на інший бік.

Також омлет готують із додаванням води, молока та невеликої кількості борошна. Від інгредієнтів залежатиме і смак.

Як приготувати яєчню на воді

Якщо ви хочете, щоб ваша яєчня була ще кориснішою, то такий варіант саме для вас.

Інгредієнти

яйця – 2 штуки:

вода – 2-3 ст. л.;

сіль та перець до смаку.

Приготування

Сковорідку, яка має гарну антипригарну поверхню, треба розігріти на середньому вогні та додати 2-3 столові ложки води. Вода повинна покрити дно тонким шаром, але не більше. Потім потрібно розбити яйця в сковорідку так, щоб жовтки залишилися цілими. Можна розбивати по одному яйцю в окрему ємність і обережно вливати в сковорідку, щоб жовтки не розтікалися. Накриваємо сковорідку кришкою. Пара, яка утворюється від нагрітої води, допоможе яйцям приготуватися рівномірно. Готувати яйця треба 3-5 хвилин. Для більш рідких жовтків слід тримати яйця на сковорідці 3 хвилини, для більш твердих – до 5 хвилин. Солимо та перчимо яйця до смаку. Готові яйця потрібно обережно зняти зі сковорідки за допомогою лопатки.

Як приготувати омлет у духовці

Також ви можете спробувати спекти омлет у духовці.

Інгредієнти

яйце – 6 штук;

молоко – 300 мл;

сіль до смаку;

масло вершкове – 20 грам.

Спосіб приготування

Змішати яйця, сіль та молоко (співвідношення молока і яєць має бути майже 1:1). Збити суміш вінчиком. Вилити у змащену маслом форму й запікати 30-40 хвилин при 180-190°С. Після духовки омлет трохи осяде, але залишатиметься високим, пористим і смачним.

Як приготувати яйця в аерогрилі

Варити яйця можна не лише в каструлі, а й на аерогрилі.

Інгредієнти

яйце – 6 штук.

Приготування

Розігріваємо аерогриль до 180°С. Покладіть яйця в кошик аерогриля і готуйте в один шар протягом 8-14 хвилин – ближче до 8 хвилин яйця будуть некруто, а 14 хвилин – круто. Покладіть яйця в миску з крижаною водою на короткий час, щоб зупинити їх приготування. Почистіть або подавайте в яєчних чашках з тостами, якщо бажаєте.



За матеріалами «24 канал», Klopotenko, УНІАН, «Вікна», NV Food.