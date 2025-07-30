Якщо ви хочете отримати м’яку та ніжну кашу, краще обирати дрібний або середній помол

Кукурудзяна каша – це смачна та поживна страва, багата на вітаміни, клітковину та мікроелементи. Вона чудово насичує та покращує травлення. Проте багато хто уникає її через невдалий досвід. Smak.Novyny розповідає, яку кукурудзяну крупу краще обрати.

Кукурудзяна крупа буває різного помелу:

Дрібний – підходить для ніжної каші, яка матиме практично кремову текстуру. Середній – універсальний варіант для традиційної каші, наприклад, баношу. Грубий – використовується для густої каші, поленти або мамалиги.

Якщо ви хочете отримати м’яку та ніжну кашу, краще обирати дрібний або середній помел.