Якщо ви шукаєте ідеальну страву на 14 лютого, яка виглядає, як вечеря в дорогому ресторані, але готується вдома – цей рецепт саме для вас. Учасниця «МастерШеф»-16 Аліна Пухальська пропонує приготувати Marry me пасту з креветками під соусом біск – ніжну, насичену та неймовірно ароматну. Після такої пасти легко повірити, що назва невипадкова: вона справді підкорює з першої виделки. Ідеальний варіант для романтичної вечері на День закоханих.

Інгредієнти Креветки 12 шт. Паста 160 г Морква 1 шт. Цибуля 1 шт. Часник 2 зубчики Оливкова олія для смаження Вершкове масло для смаження Томатна паста 1 порція (1 трикутник) Біле сухе вино 1 склянка Червоний перець 1 шт. Сіль за смаком Перець за смаком Лимонний сік кілька крапель Зелень для подачі Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте моркву, цибулю та часник. Обсмажте їх на суміші оливкової олії та вершкового масла до м’якості й аромату. Крок 2 Очистьте креветки. Додайте панцирі та голови до овочів, щоб надати соусу глибокого смаку. Додайте томатну пасту, влийте біле сухе вино, посоліть і поперчіть. Додайте цілий червоний перець. Крок 3 Проваріть кілька хвилин, щоб смаки поєдналися. Дістаньте червоний перець, перебийте масу блендером і процідіть через дрібне сито до гладкої консистенції. Крок 4 Обсмажте креветки на вершковому маслі до готовності. Влийте соус, додайте пасту та трохи води. Крок 5 Готуйте все разом до готовності пасти, щоб вона увібрала максимум смаку. Додайте кілька крапель лимонного соку та посипте зеленню перед подачею.