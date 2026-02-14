Ідеальна вечеря до Дня закоханих: «Marry me» паста з креветками під соусом біск0
До теми
- Запечені макарони з сиром. Рецепт дня ZAXID.NET
- Томатна паста з креветками. Рецепт дня ZAXID.NET
- Спагеті по-наполітанськи. Рецепт дня ZAXID.NET
Якщо ви шукаєте ідеальну страву на 14 лютого, яка виглядає, як вечеря в дорогому ресторані, але готується вдома – цей рецепт саме для вас. Учасниця «МастерШеф»-16 Аліна Пухальська пропонує приготувати Marry me пасту з креветками під соусом біск – ніжну, насичену та неймовірно ароматну. Після такої пасти легко повірити, що назва невипадкова: вона справді підкорює з першої виделки. Ідеальний варіант для романтичної вечері на День закоханих.
Інгредієнти
|Креветки
|12 шт.
|Паста
|160 г
|Морква
|1 шт.
|Цибуля
|1 шт.
|Часник
|2 зубчики
|Оливкова олія
|для смаження
|Вершкове масло
|для смаження
|Томатна паста
|1 порція (1 трикутник)
|Біле сухе вино
|1 склянка
|Червоний перець
|1 шт.
|Сіль
|за смаком
|Перець
|за смаком
|Лимонний сік
|кілька крапель
|Зелень
|для подачі
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте моркву, цибулю та часник. Обсмажте їх на суміші оливкової олії та вершкового масла до м’якості й аромату.
Крок 2
Очистьте креветки. Додайте панцирі та голови до овочів, щоб надати соусу глибокого смаку. Додайте томатну пасту, влийте біле сухе вино, посоліть і поперчіть. Додайте цілий червоний перець.
Крок 3
Проваріть кілька хвилин, щоб смаки поєдналися. Дістаньте червоний перець, перебийте масу блендером і процідіть через дрібне сито до гладкої консистенції.
Крок 4
Обсмажте креветки на вершковому маслі до готовності. Влийте соус, додайте пасту та трохи води.
Крок 5
Готуйте все разом до готовності пасти, щоб вона увібрала максимум смаку. Додайте кілька крапель лимонного соку та посипте зеленню перед подачею.