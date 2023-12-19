6 грудня СБУ ліквідувала держзрадника Іллю Киву в Підмосков’ї

Офіс генпрокурора опублікував повістку про виклик у Личаківський районний суд Львова екс-нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, якого заочно засудили до 14 років ув’язнення. При цьому, Служба безпеки України підтвердила, що на початку грудня ліквідувала Іллю Киву в його помешканні в Підмосков’ї.

Повістку про виклик Іллі Киви в Личаківський районний суд Львова опублікували 18 грудня на сайті Офісу генерального прокурора. У ній вказано, що Кива має з’явитися в суд як обвинувачений в межах кримінального провадження за двома статтями ККУ: ч. 3 ст. 109 (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ст. 436 (пропаганда війни). Слухання в цій справі заплановане на 27 грудня.

При цьому, Ілля Кива вже є засудженим на 14 років в межах іншого кримінального провадження за аналогічними статтями кримінального кодексу, а також за державну зраду і заклики до агресивної війни. Цей вирок стосується епізодів, вчинених Кивою до червня 2022 року. Вирок Офіс генпрокурора оскаржує в апеляції, оскільки раніше прокуратура просила для держзрадника довічне ув’язнення.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел у правоохоронних органах, виклик в суд на 27 грудня стосується іншого кримінального провадження – злочинів, вчинених після червня 2022 року. Цю справу розглядатиме суддя Личаківського райсуду Львова Назарій Нор. Офіс генпрокурора чекав винесення вироку у першій справі, аби направити на розгляд в суд обвинувальний акт у іншій справі.

6 грудня стало відомо про смерть Іллі Киви в Підмосков’ї, де він останнім часом жив. Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що держзрадника ліквідувала українська Служба безпеки. Пізніше в СБУ розповіли деталі спецоперації та оприлюднили фото з місця вбивства. Однак, через те, що офіційного документального підтвердження смерті Іллі Киви немає, суд не може закрити щодо нього кримінальних проваджень.

Ілля Кива – колишній народний депутат України 9-го скликання від забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ. Колишній член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Він був радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишній голова Соціалістичної партії України (2017-2019). Колишній очільник полтавського обласного осередку «Правий сектор» (2014), фігурант Реєстру зрадників.

Перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, в січні 2022 року Ілля Кива втік до Іспанії. В березні 2022 року йому повідомили про підозру в державній зраді та позбавили депутатського мандата.