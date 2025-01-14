Індексація відбудеться автоматично, жодні свої дані нікому не потрібно повідомляти

Пенсійний фонд України повідомляє про шахраїв, які маніпулюють темою індексації пенсій і викрадають особисті дані людей. ПФУ просить українців не довіряти інформації з неофіційних джерел та не заповнювати жодних анкет на сторонніх ресурсах.

«Останніми днями в Telegram-каналах, які мають сумнівну репутацію, невідомі особи поширили інформацію про індексацію пенсій, яку нібито проведуть найближчим часом. Щоб встигнути її отримати, пенсіонерів закликають заповнювати певну анкету», – ідеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Це, говорять у ПФУ, маніпуляція, щоб довірливі користувачі переходили за шкідливими посиланнями, що може призвести до фішингу.

«Щоб не стати жертвами аферистів, просимо користувачів у жодному разі не переходити за подібними посиланнями», – закликають в ПФУ.

У Пенсійному фонді нагадують, що, відповідно до українського законодавства, щорічний перерахунок – індексація – пенсій відбувається автоматично, без додаткового звернення і не потребує заповнення жодних анкет.

Як повідомляв ZAXID.NET, проєкт бюджету Пенсійного фонду передбачає індексацію пенсій з коефіцієнтом 1,1 з 1 березня 2025 року. Більше про те, на скільки зростуть пенсії в Україні, читайте за посиланням.

ПФУ закликає користувачів дізнаватися актуальну інформацію від фонду з офіційних джерел: