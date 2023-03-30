Про відкриття торгово-промислової палати домовилися під час бізнес-форуму B20

Індонезійська торгово-промислова палата відкриє своє представництво у Львові. Такому рішенню передувала низка зустрічей із представниками Індонезійської торгово-промислової палати в листопаді минулого року під час бізнес-форуму B20 в межах саміту G20. Про це повідомив бізнес-омбудсмен Львова Сергій Кіраль.

«Разом із львівською делегацією ми провели кілька важливих зустрічей та обговорили можливості партнерства між українськими та індонезійськими підприємствами. Поки триває війна, закордонні інвестори не зацікавлені у відкритті своїх представництв в Україні. Але це не забороняє нашим підприємцям шукати шляхи на нові ринки збуту своєї продукції. Наше завдання максимально сприяти їм у цьому», – розповів Сергій Кіраль.

«Торгово-промислова палата Індонезії підтримує транскордонне економічне співробітництво зі Львовом, особливо у сфері інформаційних технологій, адже ваше місто вийшло у лідери серед експортерів програмного забезпечення у Східній Європі», – прокоментував співпрацю голова ТПП Індонезії Аршад Рашид.

Зустрічі були організовані міжнародною неурядовою ініціативою Prosperity Ukraine, започаткованою українськими підприємцями з метою пошуку, залучення ресурсів для відбудови та розвитку повоєнної України.

До слова, у 2022 році саміт проходив 13-14 листопада в Індонезії (Балі). Місце проведення форуму, як і країна, змінюється щороку. Минулого року Індонезія головувала в G20, тому саме Індонезія у 2022 році стала організатором заходу.