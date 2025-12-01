На Львівщині два індустріальні парки отримали дотації з держбюджету

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства виділило майже 100 млн грн безповоротної допомоги з державного бюджету двом індустріальним паркам на Львівщині. Йдеться про парк «Сигнівка» у Львові та «Долина Стрий» у Стрию. Про це йдеться в повідомленні міністерства.

Індустріальний парк «Сигнівка» (комерційна назва «Формація.Львів») отримає 35 млн грн для будівництва електричних мереж, а також мереж протипожежного водопостачання, теплопостачання та системи дощового водовідведення.

Зазначається, що цей парк торік вже отримував гроші для співфінансування будівництва інфраструктури, проте він мав ще «готову проєкту документацію, тож цьогоріч звернувся до Мінекономіки, щоб повністю використати ліміт у 150 млн грн на один індустріальний парк».

Індустріальному парку «Долина Стрий» виділили 63,9 млн грн для будівництва зовнішніх мереж електропостачання, водопостачання та водовідведення, а також реконструкції ділянки вулиці до цього парку.

Як писав ZAXID.NET, у вересні у Львові у промисловій зоні Сигнівка відкрили першу чергу муніципального індустріального парку «Формація. Львів». Наразі туди зайшов перший резидент – українська компанія USP Panels, яка спеціалізується на виготовленні сендвіч-панелей для будівництва.

Ініціатор створення парку – Львівська міська рада. Девелопер та керуюча компанія проєкту, ТзОВ «Формація. Сигнівка», належить до Alterra Group, відомої одразу за кількома проєктами комерційної нерухомості в Україні: PORT (Львів), Palo Alto (Київ), PROSTIR (Львів) та іншими.

Наразі це один із найбільших промислових проєктів Львова, який передбачає будівництво понад 150 тис. м² виробничих, складських та офісних приміщень на площі 30 га.

«Долина Стрий» – це індустріальний парк, створений у місті Стрий Львівської області у 2023 році за ініціативи міської ради. Керуюча компанія – «Грінера Стрий», що входить до групи «ГрінЕра Україна» львівських підприємців Богдана Михалуся та Романа Іванціва. Група надає комплексні послуги зі збирання, сортування та утилізації твердих побутових відходів.

Загальна площа парку наразі становить 13,95 га, проте міська рада уже виділила для розвитку парку дві додаткові земельні ділянки поруч площею 15 га і 35 га відповідно.