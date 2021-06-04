Посольство Ірану в Україні заявило, що Тегеран згоден виплатити компенсацію сторонам, які постраждали внаслідок катастрофи літака МАУ. Про це йдеться в заяві на сайті іранського посольства.

Зазначається що іранський Уряд компенсує шкоду авіакомпанії МАУ, спричинену втратою цивільного літака, згідно з чинними законодавчими нормами. Про механізм та шляхи отримання цих компенсацій буде повідомлено незабаром.

Водночас у повідомленні стверджується, що уряд Ісламської Республіки Іран «з перших днів після цієї катастрофи ... взяв на себе громадянську відповідальність ... та заявив про готовність виплатити компенсації всім родинам загиблих в однаковому обсязі, не дивлячись на громадянство, національність, місце проживання та стать загиблих».

Хоча, до слова, іранська сторона неодноразово зривала переговори щодо виплати компеснацій за збитий літак МАУ.

Іранські ППО збили літак рейсу PS 752 «Тегеран – Київ» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 людей. Серед загиблих – громадяни шести країн (Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Великої Британії), в тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

11 січня влада Ірану визнала, що іранські військові помилково збили літак МАУ. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.

Іран тривалий час не віддавав бортові самописці збитого літака для розшифрування, пояснюючи це тим, що вони пошкоджені. Зрештою Іран відмовився передавати їх Україні, але передав Франції.

У квітні американські ЗМІ повідомили, що Іран навмисне приховував причину катастрофи літака МАУ над Тегераном. За даними The New York Times, високопоставлені військові Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) протягом трьох днів приховували від президента Ірану Хасана Рухані факт ракетного удару по пасажирському літаку.