Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова замінила старшого прокурора Віталія Пономаренка в кримінальній справі про формулу розрахунку вартості електроенергії «Роттердам+», який тричі закривав це провадження.

«Три рази закрити справу і три рази отримати скасування постанови про закриття – це багато. Питання настільки важливе і резонансне, що місця для процесуальних помилок немає. Сьогодні вранці мною прийнято рішення про заміну старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Р +"», – повідомила вона в середу, 5 травня.

Зазначимо, що НАБУ неоднаразово закликало генпрокурорку замінити керівника групи прокурорів Віталія Пономаренка у справі «Роттердам+» як неефективного процесуального керівника.

Що таке «Роттердам+» і в чому суть справи

«Роттердам+» – це формула, яка визначала вартість електроенергії, яку виробляли теплоелектростанції, вона застосовувалася у 2016-2019 роках. Для виробництва електрики ТЕС потрібно спалювати вугілля. Відповідно до цієї формули, вартість вугілля для ТЕС залежала від ціни на нього на європейському ринку, а саме у порті міста Роттердам в Нідерландах. До цієї ж ціни додавали вартість транспортування вугілля з Роттердама, хоча левову частку вугілля ТЕС купляли не в Нідерландах, а в Україні, Росії або з ОРДЛО. Тому насправді ціна вугілля була нижчою і ТЕС отримували надприбутки.

Найбільше від цього вигравав олігарх Рінат Ахметов, оскільки саме його компанія ДТЕК є монополістом на ринку і має найбільше ТЕС в країні. Натомість платили за це українці та українські підприємства, які мали високі тарифи на електроенергію.

НАБУ відкрило першу справу з приводу цієї формули в березні 2017 році. Після цього підозри оголосили шістьом особам, серед яких були і два топ-менеджери ДТЕК Ріната Ахметова – Борис Лісовий та Іван Гелюх.

В серпні 2020 року САП закрила справу через «відсутність доказів збитковості цієї формули». Однак вже в жовтні провадження поновив ВАКС.

Згодом прокурор САП закривав цю справу ще два рази у 2021 році, але її знову поновила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.