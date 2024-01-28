Лідер гурту «Хамерман знищує віруси» під час концерту на Драгобраті виступав на сцені майже голим

Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук обурилась концертом епатажного українського гурту «Хамерман знищує віруси», музиканти якого виступали на сцені майже голоими. На думку урядовиці, під час війни такі концерти в країні треба заборонити.

Концерт відбувся у готелі «Різдво» на гірськолижному курорті «Драгобрат» у п’ятницю, 26 січня. Відео з концерту швидко потрапило у соцмережі, викликавши суперечливі коментарі у частини глядачів, які обурились сценічним образом музикантів. На сцені артисти «ХЗВ» виступали майже голими, залишивши прикритими лише геніталії. У лідера гурту Альберта Цукренка була шкарпетка на статевому органі. Фанати гурту знають, що такий вигляд – це давно сформований сценічний образ «ХЗВ», з яким музиканти виступають багато років.

Після повідомлень у медіа на концерт відреагувала віце-прем’єр-міністерка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона назвала концерт «голою вечіркою», хоча відвідувачі заходу були одягнутими.

«Знов читаю в ЗМІ про якісь "голі вечірки" на Закарпатті. Ці речі треба вже якось припиняти. Не вірю, що керівники закладів не мають інших способів заробляти, аніж дозволяти проводити сумнівно-провокативні заходи. Не вірю, що місцева влада нічого не може зробити, щоб таких речей не відбувалось», – обурилась урядовиця в Telegram.

Ірина Верещук також закликала місцеву владу забороняти такі концерти хоч подібні ініціативи не входять до її компетенції.

«Але певні речі під час війни робити не можна. Просто не можна і все. Тут я не про закон, а про якусь людську солідарність. Не має бути так, що в межах одного соціуму одні ходять на штурми, а інші танцюють голими. Та ще й хизуються в соцмережах, хто крутіше морально опускається. Мають бути межі на час війни. Це я звертаюсь до керівників закладів та місцевих влад», – додала Верещук.

Альберт Цукренко теж прокоментував скандал навколо виступу гурту. За його словами, він досить спокійно сприйняв критику в інтернеті.

«Бували речі і крутіше. Було і кримінальне переслідування і так далі. Але вже нема тих гострих відчуттів, які були при перших таких подібних епізодах. Спокійно ставлюся, як до погоди. Сипле сніжок, українці хейтять – все як завжди, – сказав Цукренко. – Я хотів би, але не можу сердитися на українців. Українці – нація все ж досить консервативна, і я розумію це, приймаю як норму. До того ж, зараз всі дуже травмовані. Хай краще люди розсердяться на мене, аніж один на одного».

До слова, всі гурт постійно підтримує Сили оборони України. Як можна довідатись зі сторінки «ХЗВ» в Instagram, музиканти завжди віддають на потреби військових частину або весь прибуток з концертів.

Нагадаємо, гурт «Хамерман знищує віруси» не вперше потрапляє у скандал через свій сценічний образ. У червні 2018 року під час фестивалю Porto Franko в Івано-Франківську музиканти також виступили на сцені майже оголеними. Після цього міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив освятити Палац Потоцьких, де виступав гурт. У свою чергу поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб. Однак менш ніж через місяць провадження закрили у зв’язку з відсутністю складу злочину.