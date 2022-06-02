Ірландія визнала геноцидом війну Росії проти України
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Ірландський Сенат резолюцією засудив вторгнення Росії в Україну, визнавши війну, яку вона розв’язала, геноцидом проти українців, повідомив депутат ірландського парламенту Марк Дейлі.
«Незаконне вторгнення російської федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид з боку Росії в Україні», – написав Дейлі у Twitter.
Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яку Генеральна Асамблея ООН схвалила 9 грудня 1948 року, визначає геноцид як дії, вчинені з наміром знищити, цілком або частково, будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку.
Раніше дії Росії в Україні геноцидом визнали парламенти Чехії, Литви, Латвії та Естонії, а також Канади. Крім того, про геноцид заявляли також президенти США і Польщі Джо Байден і Анджей Дуда, а ось президент Франції Еммануель Макрон не вважає дії Росії в Україні геноцидом.