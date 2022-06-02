Ірландський Сенат резолюцією засудив вторгнення Росії в Україну, визнавши війну, яку вона розв’язала, геноцидом проти українців, повідомив депутат ірландського парламенту Марк Дейлі.

«Незаконне вторгнення російської федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид з боку Росії в Україні», – написав Дейлі у Twitter.

“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”

Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th — Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яку Генеральна Асамблея ООН схвалила 9 грудня 1948 року, визначає геноцид як дії, вчинені з наміром знищити, цілком або частково, будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку.

Раніше дії Росії в Україні геноцидом визнали парламенти Чехії, Литви, Латвії та Естонії, а також Канади. Крім того, про геноцид заявляли також президенти США і Польщі Джо Байден і Анджей Дуда, а ось президент Франції Еммануель Макрон не вважає дії Росії в Україні геноцидом.