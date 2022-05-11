Сенат засудив етнічно мотивовані злочини проти людства, які Росія вчиняє системно і масштабно

Сенат парламенту Чеської Республіки в середу, 11 травня, проголосував за постанову, якою визнав дії російської армії на території України геноцидом українського народу. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом Українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Дякуємо!», – написав він у Facebook.

Чеські сенатори заявили, що Росія в Україні грубо порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції.

Сенат засудив численні військові злочини, вчинені Росією в українських містах, таких як Буча, Бородянка, Ірпінь та Маріуполь, які свідчать про терор проти населення, масові страти та депортації сотень тисяч осіб, зазначає «Європейська правда».

Сенат засудив етнічно мотивовані злочини проти людства, які Росія вчиняє системно і масштабно, заявляючи, що вони є проявами геноциду проти українського народу.

Зауважимо, що у Чехії двопалатний парламент, тому, ймовірно, аналогічне рішення може ухвалити і нижня палата парламенту.

Як інформував ZAXID.NET, 14 квітня Верховна Рада схвалила законопроект №7276 «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні», таким чином проголосивши дії російських військ на українській території геноцидом.