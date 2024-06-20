Битва грандів і балканське дербі: анонс матчів дня на Євро-2024
У четвер, 20 червня, на чемпіонаті Європи у Німеччині відбудуться матчі другого туру у групах В і С. Першими на поле о 16:00 за київським часом вийдуть Словенія та Сербія. Словенці у першому матчі врятували нічию з данцями (1:1), а серби мінімально поступились англійцям (0:1). Для сербів програш у цьому матчі означатиме втрату майже будь-яких шансів на вихід з групи.
О 19:00 у двобої зійдуться головні фаворити квартету С – Англія і Данія. Маючи в активі перемогу в першому турі, англійці в разі перемоги над данцями фактично гарантують собі вихід у 1/8 фіналу.
Вечірній слот (22:00) закриватиме головний поєдинок дня – між Іспанією та Італією. Традиційні претенденти на золото Євро-2024 на правах лідерів групи В у разі успіху матимуть шанс достроково пробитися в 1/8 фіналу турніру.
Розклад матчів 20 червня:
- 16:00. Група С. Словенія – Сербія
- 19:00. Група С. Данія – Англія
- 22:00. Група В. Іспанія – Італія
Де дивитися матчі Євро-2024
Матчі транслюватимуться на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а поєдинок між Словенією та Сербію буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).