Видворення 25 російських дипломатів з Іспанії - реакція на військові злочини РФ

Іспанія висилає з країни близько 25 російських дипломатів. Про видворення з Мадрида близько 25 російських дипломатів і співробітників посольства заявив у вівторок, 5 квітня. міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Такою є реакція на військові злочини російських військових в Україні.

«Ми вирішили видворити російських дипломатів і співробітників з російського посольства в Іспанії, які представляють загрозу інтересам і безпеці нашої країни», – сказав він після щотижневого засідання Кабміну, повідомило видання Financial Post.

За інформацією видання, російського посла серед дипломатів, яких планують видворити, немає.

Нагадаємо, що сьогодні про видворення російських дипломатів також оголосили Італія, Данія та Швеція. Окрім того, МЗС Данії оголосило про висилку 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві РФ. Аналогічне рішення прийняв уряд Швеції, виславши з країни трьох російських дипломатів. Раніше рішення про видворення російських дипломатів також ухвалили Франція та Німеччина, а також покинути країну російському послу наказала Литва.