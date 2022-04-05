Ще три країни ЄС видворили десятки російських дипломатів
Уряди Італії, Данії та Швеції вирішили вислати зі своїх країн підозрюваних у шпигунстві співробітників посольств Росії – загалом 48 осіб. Рішення пов’язані з російською агресією проти України.
Так уряд Італії вирішив вислати з країни 30 російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон-грата, передає «Європейська правда».
«Цей захід, вжитий за погодженням з іншими європейськими та євроатлантичними партнерами, став необхідним з причин, пов'язаних з нашою національною безпекою, в контексті нинішньої кризової ситуації, що виникла внаслідок невиправданої агресії проти України з боку Російської Федерації», – пояснив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо.
Також 5 квітня МЗС Данії оголосило про висилку 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві РФ. Аналогічне рішення прийняв уряд Швеції, виславши з країни трьох російських дипломатів.
Напередодні, 4 квітня, Німеччина та Франція видворили десятки російських дипломатів через воєнну агресію Росії в Україні.
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