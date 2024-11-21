Італія інвестує 200 млн євро у відбудову української електромережі

Віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні повідомив, що Італія інвестує 200 млн євро у відновлення енергетичних об’єктів, пошкодженої внаслідок російських атак. Про це посадовець розповів під час пленарного засідання Італійсько-Українського бізнес-форуму у Римі, повідомило видання «Укрінформ» 20 листопада.

Таяні зауважив, що Італія хоче працювати над відбудовою України ще під час війни. Він висловив сподівання, що італійські компанії братимуть участь у відбудові України. Водночас за його словами, «українські компанії теж очікуються в Італії».

«Ми не повинні забувати, що Україна – це країна-кандидат до вступу в ЄС і буде частиною спільного європейського ринку. Тому ми повинні підготувати можливості для взаємодії», – пояснив віцепрем'єр-міністр Італії.

За інформацією міністерства економіки, Італія спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить 200 млн євро для найбільшої гідрогенеруючої компанії України «Укргідроенерго». Згідно з угодою, яку було укладено в лютому 2024 року, кредитні гроші спрямують на закупівлю критичного обладнання для Дніпровської та Середньодніпровської гідроелектростанцій, а також на надання підтримки «Укргідроенерго».

Як передає «Укрінформ», 20 листопада у Римі відбулось пленарне засідання Італійсько-Українського бізнес-форуму, організованого Міністерством закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії спільно з Міністерством економіки України. Форум є підготовчим заходом до Конференції з відновлення України, яка пройде у Римі 10-11 липня 2025 року.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Україна та Європейський Союз домовилися збільшити потужність імпорту електроенергії – починаючи з 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.