Україна та Європейський Союз домовилися збільшити потужність імпорту електроенергії з 1 грудня. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко 29 жовтня.

«З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт», – зазначив міністр.

Галущенко відзначає, що це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах російських обстрілів та руйнувань інфраструктури. Необхідність ухвалення такого рішення обговорювали ще у вересні, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Також у Міністерстві енергетики зауважили, що Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.

Допомога енергетиці України від партнерів

Норвегія через програму розвитку ООН надасть близько 105 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України, створення резервних потужностей і прискорення переходу країни до більш диверсифікованого і стійкого енергетичного балансу.

2 жовтня агентство США з міжнародного розвитку оголосило про виділення понад 1 млрд доларів допомоги для України на підтримку енергетики та гуманітарну допомогу.

Також Україна отримає від Німеччини 70 млн євро на відбудову енергетики.