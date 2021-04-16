Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив створити загін добровольців, які поїдуть захищати країну на випадок повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

«Доручив керівнику Муніципальної інспекції Івано-Франківська Михайлу Шутаку сформувати загін добровольців, які у разі повномасштабного вторгнення зможуть відправитися захищати нашу землю на східному кордоні. Бо ми всі розуміємо, що загострення буде. Треба бути готовими. Якщо з Івано-Франківська будуть іти на схід добровольці, то краще, щоб вони служили разом. А у Муніципальній інспекції наразі є 36 учасників бойових дій. Тобто люди досвідчені і у разі вторгнення РФ зможуть дати раду на фронті. Будьмо готові», – написав Марцінків у Facebook в четвер, 15 квітня.

Російські війська біля кордону України: що відомо

Про те, що Росія стягує війська до українського кордону, стало відомо наприкінці березня. Розвідка тоді заявила, що Росія готова до загострення на Донбасі і просування вглиб України. Це змусило США привести свої війська в Європі у максимальну боєготовність.

Розслідувачі опублікували відео, як Росія стягує до українського кордону артилерію з замаскованими номерами. Крім того, у Воронезькій області виявили великий табір російських військових з медичним шпиталем і кухнею. Він розташований за 250 км від українського кордону і впирається у заміські дачі місцевих жителів.