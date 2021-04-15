КМДА оприлюднила оновлену карту підземних укриттів

Влада Києва оприлюднила оновлену мапу підземних укриттів, що можуть бути використані у надзвичайних ситуаціях.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

Він включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

«Керівники організацій та власники вищезгаданих споруд за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття», – зазначено в повідомленні.

Російські війська біля українського кордону: що відомо

Останніми тижнями про підвищення військової активності з боку Росії заявили чимало українських та західних посадовців. Про це говорив Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, Головне управління розвідки Міністерства оборони та президент Володимир Зеленський.

Розвідка, зокрема, повідомила, що Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Не виключають там і спроби просування російських окупаційних військ углиб території України. У Росії заявляють, що війська перекидають через нібито загрозу НАТО.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами. Зокрема, президент США Джо Байден вперше зателефонував Зеленському. Крім того, посли країн НАТО провели термінове засідання.

Західні партнери також заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

За інформацією української розвідки, Росія стягнула до українського кордону 89 тис. військових.