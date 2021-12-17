На одній із автозаправок в Ужгороді вилучили бензин через невідповідність вимогам

Через невідповідність бензину та дизельного палива вимогам технічного регламенту закарпатська Держекоінспекція вилучила під час перевірки автомобільної заправки в Ужгороді 14 тис. літрів нафтопродуктів. Їх планують утилізувати.

Як у четвер, 16 грудня, повідомила Державна екологічна інспекція Закарпаття, час планової перевірки однієї з автозаправних станцій, в Ужгороді встановлено, що продукція розповсюджується з порушеннями вимог щодо обігу палива на ринку: позначення палив на паливо-розподільчому обладнанні та у розрахункових документах не відповідають вимогам, відсутні документи щодо системи якості чи системи управління якістю.

«Державні інспектори відібрали зразки палива та направили до незалежної акредитованої лабораторії для проведення випробування (експертизи) щодо їх якості та відповідності ДСТУ. За результатами досліджень встановлено, що зразки автомобільних бензинів не відповідають вимогам Технічного регламенту за 5 показниками, а зразки дизельного пального – за 3 показниками», – йдеться у повідомленні Держекоінспекції.

За підсумками перевірки, із АЗС в Ужгороді вилучили 14 тис. літрів нафтопродуктів, потім їх утилізують.