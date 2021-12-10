У п’ятницю, 10 грудня, стартував перший із трьох етапів боротьби із поліетиленом. Згідно із законом, відтепер одноразові тонкі пакетики стають платними. Тож у супермаркетах, ресторанах, магазинах та на ринках вам задурно кульочків ніхто не даватиме. Ну, принаймні, не має права. Щоправда, уряд не прописав, якою має бути вартість пакета, тож тут підприємці ухвалюють рішення самостійно.

У одному із львівських супермаркетів звідусіль видніються таблички з ціною на поліетиленовий пакетик. Вартість одного мішечка тут 15 копійок.

Для Наталі таке нововведення незручності не створює, адже завжди намагається на закупи ходити із багаторазовою торбинкою.

«Це нововведення – супер. Жаль, що вони такі дуже дешеві, лише по 15 коп. Але я думаю, що це дуже добре», – каже Наталя, яка прийшла на закупи в супермаркет.

Утім не всі втішені таким нововведенням. Думки покупців різняться. Є й такі, що обурюються.

«Сьогодні такий трішки шквал негативу і критики був у нас. Але думаю, що це лише на перших порах, а далі вже це мало би увійти у звичку в людей. Наразі ми експериментально встановили ціну 15 копійок на всі пластикові пакетики», – розповів Сергій Черешньовський, піар-менеджер мережі супермаркетів «Арсен».

А от на ринках не все так однозначно. Адже уряд ціни на пакетики не встановив. Тут більшість продавців пакетики віддає безкоштовно, як і колись.

«Ну я так, чесно кажучи, не дуже дивлюся телебачення, бо не маю часу. Але чула, що таке має бути введено. Але чи воно зараз є, чи нема, чи ввели, чи не ввели – не знаю», – пояснює продавчиня пані Наталя.

А от інша продавчиня на ринку, пані Інна, новому закону навіть радіє.

«Позитивно ставлюся вже давно. У нас люди позитивні, емоційні і вони придумали, що так має бути і всі мають торбиночки, сіточки, авосічки, отакі пошиті з шматочок, мають одноразові пакети. Все своє. А хто не має, будуть у кишеню і за пазуху, напевно, пхати куплене», – додає пані Інна.

Жінка вже й тарифи на кульки собі встановила. Продає їх по 2-3 гривні. А те, що її колеги по цеху пакетики ще роздають за «дякую», вважає, роблять це не зі зла.

«Вони ще не усвідомлюють. Може, до них ще не дійшло, з сіл приїжджають, може, далеко, може, рано встали...», – додає жінка.

А замінити пластик не так аж складно. Це просто питання звички, кажуть в організації «Нуль відходів Львів».

«Альтернативи є. Почнемо з того, що найчастіше ми купуємо овочі або фрукти, тоді це є ось такі сіточки, вони вже продаються на касах у супермаркетах або біля фруктів можна купити, вони вже з 2019 року є. Як варіант, ви можете пошити таку сумочку самостійно. Наприклад, залишок тюлі», – розповідає Любов Бокало, аналітик ГО «Нуль відходів Львів».

А ще є цупкіші торбинки для круп та овочів із землею, контейнери чи багаторазові пакети із защіпкою. Тим паче, що відмовитися від одноразових пакетів таки доведеться. Запроваджувати це будуть у три етапи. Зараз власне стартував перший. З 10 березня 2022 року тонкі пакети залишать лише для первинного фасування круп, м'яса, риби. А з січня 2023 року про тонкий поліетилен зможемо забути. У продажу будуть лише біорозкладні пакети.

Та допоки триватиме звикання до життя без поліетиленових пакетів, контролювати виконання закону має Держпродспоживслужба. Штрафи за порушення закону чималенькі: від 1700 грн. Якщо ж упіймають на порушенні вдруге – заплатити доведеться понад 3 тис. грн, а утретє — 8,5 тис. грн. Штрафуватимуть того, хто розповсюджує. Тобто продавця чи підприємця.

Нагадаємо, у червні цього року Верховна Рада України в другому читанні проголосувала за законопроект, що обмежує використання поліетиленових пакетів.

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