Кам’яні уламки із серця військового

Українські медики провели унікальну операцію. Вони дістали кам’яний уламок із серця військового з Вінницької області. Про це з посиланням на голову Вінницької облради Вячеслава Соколового пише LB.ua.

Як повідомляється, до цього випадку лікарі мали справу лише з металевими, скляними та пластиковими уламками.

За словами військового Олександра, рік тому він дістав важке поранення голови. Підлікувавшись військовий повернувся на фронт, але з часом відчув, що тягне руку та ногу, потім почалася задишка, біль у спині. КТ-діагностика показала поранення серця.

Хірургічну бригаду очолював директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова Василь Лазоришинець.

Нагадаємо, раніше львівські хірурги за допомогою титанових протезів відновили обличчя 44-річному бійцю.