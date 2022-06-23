Дівчинці встановили титанові фіксатори, які зробили ногу стійкішою до ушкоджень.

Дитячі травматологи лікарні св. Миколая (колишня львівська міська дитяча лікарня) провели унікальну операцію 10-річній дівчинці з Львівщини, у якої є рідкісне генетичне захворювання – недосконалий онтогенез. Іншими словами, її кістки дуже ламкі. За свої 9 років Вікторія перенесла 10 переломів. Її життя з самого дитинства оповите страхом травмуватися.

Стегнову кістку Вікторія зламала, коли вчилася ходити, у два роки – зламала лікоть, під час поїздки на озеро – палець, пізніше - зап’ястя, а ще багато разів – малу та велику гомілкову кістки.

Після операції Вікторія вже може легко ступати на ногу

«Недосконалий онтогенез – так звучить її діагноз. Це орфанна (рідкісна) недуга. За неї кістки стають ламкими, а скелет деформується. Хворобу після чергового перелому Віці діагностували у 2,5 роки. Сказали: це не лікується», – повідомили в лікарні.

До спеціалістів лікарні Св. Миколая батьки дівчинки звернулися після останньої травми – перелому обох кісток гомілки зі зміщенням правої кінцівки. Щоб стабілізувати та вирівняти ногу дитини, лікарі вдалися до унікальної операції: багаторівневої остеотомії. Дівчинці встановили титанові фіксатори, які зробили ногу стійкішою до ушкоджень.

Операція пройшла успішно. Вікторії вже зняли гіпс і вона може легко ставати на ногу. Пізніше планують прооперувати й другу нижню кінцівку.

Лікарі травматологічного відділення лікарні мають досвід у веденні десяти «кришталевих дітей». Незабаром розпочнуть встановлювати їм спеціальні «ростучі конструкції», що підлаштовуватимуться до росту кістки.