У Тартусі розташована військово-морська база Росії та судноремонтний завод

В ніч на понеділок, 16 грудня, Ізраїль завдав потужних ударів по військових цілях в прибережному районі сирійського Тартуса. Про це повідомляє ізраїльська газета The Times of Israel.

Ізраїльські військові 16 грудня завдали ударів по низці об'єктів, серед яких були підрозділи протиповітряної оборони і склади з ракетами. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив, що це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії з 2012 року.

Відомо, що у сирійському місті Тартус розташована важлива військово-морська база Росії та судноремонтний завод.

Під атаку також потрапили район Масьяф і військовий аеропорт у місті Дейр-Ез-Зора.

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що після початку наступу сирійських повстанців та захоплення столиці Сирії Дамаску Росія почала виводити з країни свій контингент, зокрема кораблі.

Розвідники розповідали, що для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту Російської Федерації.

Та 15 грудня Інститут вивчення війни повідомив, що Росія уклала угоди, що дозволяють зберегти її військову присутність на ключових базах у порті Тартус та авіабазі Хмеймім в Латакії. За даними аналітиків, там має залишитися до 3 тис. російських військовослужбовців.