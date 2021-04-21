Компанія Johnson & Johnson відновлює постачання в Європу своєї вакцини від коронавірусу після того, як отримала рекомендації від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) додати на етикетку препарату попередження про ризик утворення згустків крові (тромбів), повідомила агенція Reuters.

«Це надзвичайно рідкісна подія. Ми сподіваємося, що ознайомивши людей з цим, а також надавши чіткі діагностичні та терапевтичні рекомендації, ми зможемо відновити довіру до нашої вакцини», – заявили в компанії.

Нова етикетка на упаковці вакцини міститиме попередження про ризик рідкісного побічного ефекту та інструкції, як його розпізнати та лікувати.

Зазначимо, раніше також стало відомо про тромбози, які виникають після щеплення вакциною AstraZeneca. Однак такі випадки стаються вкрай рідко: наприклад, у Великій Британії препаратом AstraZeneca вакцинували 18,1 млн людей, у 30 з них виявили тромбози, семеро з цих 30 померли.