Агентство з регулювання лікарських засобів та охорони здоров’я Великої Британії (MHRA) повідомило про загалом 30 випадків утворення тромбів у людей, щеплених вакциною AstraZeneca (тепер – Vaxzevria), яку розробили Оксфордський університет та шведсько-британська компанія AstraZeneca. Втім у агентстві наголосили, що вигоди від вакцинації «продовжують переважувати будь-які ризики».

Семеро з 30 людей, у яких виявили тромбози після щеплення вакциною AstraZeneca, померли. Йдеться про випадки, зафіксовані у Великій Британії до 24 березня. На той час в країні було введено 18,1 млн доз вакцини AstraZeneca, що свідчить про те, що тромбози у вакцинованих – достатньо рідкісне явище, повідомляє в суботу, 3 квітня, SkyNews з посиланням на відповідний щотижневий звіт MHRA.

Згідно з останніми даними, 22 випадки стосувалися тромбозу в головному мозку, який називають тромбозом венозних синусів головного мозку, що супроводжується малою кількістю тромбоцитів, а також вісім повідомлень про інші проблеми згортання крові з низьким рівнем тромбоцитів.

Регулятор проводить розслідування, щоб з’ясувати, чи дійсно тромбоз пов’язаний з вакциною, а чи це збіг обставин. Досі немає підстав стверджувати, що вакцина і тромбоз пов’язані, зазначає SkyNews.

Регулятор заявляє, що ризик, пов’язаний з цим типом тромбозу, «дуже малий», і що люди повинні продовжувати вакцинуватися, коли їм пропонують цей препарат.

У агентстві додали, що вони не отримували повідомлень про проблеми зі згортанням крові після використання вакцини Pfizer/BionTech, зазначає «Радіо Свобода».

Додамо, що Німеччина, Нідерланди, Франція й Канада тимчасово припинили щепити цією вакциною людей віком до 60 або 65 років.