Кабачки не слід висаджувати на місцях, де раніше росли їхні родичі

Кабачки – теплолюбні овочі, які чутливі до вологи та перепадів температур. Якщо умови вирощування не відповідають оптимальним, це може призвести до загнивання квіток та зав'язей. Рrostoway пише про основні причини цього явища та способи їх усунення.

Перезволоження ґрунту та неправильний полив

Надмірний полив або використання холодної води можуть спричинити підвищену вологість навколо коренів та квітів, що веде до їх загнивання. Рекомендується поливати кабачки теплою водою (+15-+20 °C) безпосередньо під корінь, уникаючи попадання води на листя та квіти. Також важливо забезпечити дренаж та не допускати застою води в ґрунті.

Недостатнє освітлення та погане провітрювання

Густа посадка кабачків призводить до затінення рослин та поганого провітрювання, що створює сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань та загнивання квітів. Рекомендується проріджувати посадки, видаляючи старе та пошкоджене листя, щоб забезпечити кращий доступ світла та повітря до рослин.

Дефіцит мікроелементів

Нестача таких мікроелементів, як бор, йод та кальцій, може призвести до загнивання квітів та зав'язей. Для поповнення цих елементів рекомендується обробити рослини розчинами:

2 г борної кислоти на 10 л води;

2 г йодистого калію на 10 л води;

15 мл кальцієвої селітри на 10 л води.

Обробки слід проводити в похмурий день або ввечері, щоб уникнути опіків рослин.

Грибкові та вірусні захворювання

Борошниста роса та вірус огіркової мозаїки можуть спричинити загнивання квіток та зав'язей кабачків. Для боротьби з цими хворобами рекомендується обробити рослини фунгіцидами, такими як «Фітоспорин-М» або «Топсин-М», а також дотримуватися сівозміни та видаляти заражені частини рослин.

Неправильне місце для посадки

Кабачки не слід висаджувати на місцях, де раніше росли їхні родичі – огірки, гарбузи, дині, кавуни. Це може призвести до накопичення хвороботворних мікроорганізмів у ґрунті. Оптимальними попередниками для кабачків є картопля, буряк, капуста, морква, цибуля чи зелень.

Погодні умови та температурні коливання

Кабачки погано переносять добові перепади температури, особливо коли вдень температура перевищує 30 °C, а вночі опускається до +15 °C. Це може спричинити стрес для рослини та призвести до загнивання плодів. Для пом'якшення впливу таких коливань рекомендується накривати грядки агроволокном на ніч або використовувати пластикові пляшки з водою, які вдень накопичують тепло, а вночі віддають його рослинам.