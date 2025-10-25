Рецепт цього тарта розрахований на форму, діаметром 16 см. Завдяки особливій нарізці овочів «стрічкою», страва вийде надзвичайно ніжною. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Для основи: Борошно пшеничне 280 г Масло вершкове 120 г Яйця курячі 1 шт. Цукор 1 ч. л. Сіль 1 ч. л. Для начинки: Кабачки 1 шт. Цукіні 2 шт. Олія 2 ст. л. Перець, сіль за смаком Для заливки: Вершки 15% 150 мл Яйця курячі 2 шт. Сир твердий 150 г Прованські трави за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 У мисці з’єднайте борошно, сіль і цукор. Додайте масло і перетріть пальцями до дрібної крихти без великих грудок.

Крок 2 Додайте 1 яйце і швидко з’єднайте все у тісто. Якщо маса суха, додайте 1-2 ч. л. холодної води. Сформуйте плаский диск, загорніть у плівку й охолодіть 30 хв.

Крок 3 Кабачок і цукіні наріжте уздовж тонкими стрічками 1,5-2 мм завтовшки (це зручно робіть чисткою для овочів або мандоліною). Змішайте з олією, сіллю та перцем. Залиште на 10 хв, щоб стали гнучкими.

Крок 4 Тісто розкачайте до товщини 3-4 мм. Перекладіть у форму, сформуйте бортики 3-4 см заввишки, дно наколіть виделкою, щоб не здувалося при випіканні.

Крок 5 Вистеліть дно пергаментом та відправляйте в духовку на 15 хвилин при 190°C.

Крок 6 Збийте яйця з вершками, додайте прованські трави і тертий сир (150 г). Перемішайте до однорідності.

Крок 7 Вилийте заливку в теплу основу тарта і розподіліть рівномірно. У центр поставте одну щільно скручену стрічку цукіні, це буде «серцевина» троянди. Далі викладайте стрічки по колу, поки не заповните форму. Для ефектного вигляду чергуйте стрічки різних кольорів.