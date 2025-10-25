Кабачковий тарт на пісочному тісті. Рецепт дня0
До теми
- Паштет з кабачків. Рецепт дня ZAXID.NET
- Кабачкові оладки за 10 хвилин. Рецепт дня ZAXID.NET
- Трубочки з лавашу з овочами, сиром і ковбасою. Рецепт дня ZAXID.NET
Рецепт цього тарта розрахований на форму, діаметром 16 см. Завдяки особливій нарізці овочів «стрічкою», страва вийде надзвичайно ніжною. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Для основи:
|Борошно пшеничне
|280 г
|Масло вершкове
|120 г
|Яйця курячі
|1 шт.
|Цукор
|1 ч. л.
|Сіль
|1 ч. л.
|Для начинки:
|Кабачки
|1 шт.
|Цукіні
|2 шт.
|Олія
|2 ст. л.
|Перець, сіль
|за смаком
|Для заливки:
|Вершки 15%
|150 мл
|Яйця курячі
|2 шт.
|Сир твердий
|150 г
|Прованські трави
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
У мисці з’єднайте борошно, сіль і цукор. Додайте масло і перетріть пальцями до дрібної крихти без великих грудок.
Крок 2
Додайте 1 яйце і швидко з’єднайте все у тісто. Якщо маса суха, додайте 1-2 ч. л. холодної води. Сформуйте плаский диск, загорніть у плівку й охолодіть 30 хв.
Крок 3
Кабачок і цукіні наріжте уздовж тонкими стрічками 1,5-2 мм завтовшки (це зручно робіть чисткою для овочів або мандоліною). Змішайте з олією, сіллю та перцем. Залиште на 10 хв, щоб стали гнучкими.
Крок 4
Тісто розкачайте до товщини 3-4 мм. Перекладіть у форму, сформуйте бортики 3-4 см заввишки, дно наколіть виделкою, щоб не здувалося при випіканні.
Крок 5
Вистеліть дно пергаментом та відправляйте в духовку на 15 хвилин при 190°C.
Крок 6
Збийте яйця з вершками, додайте прованські трави і тертий сир (150 г). Перемішайте до однорідності.
Крок 7
Вилийте заливку в теплу основу тарта і розподіліть рівномірно. У центр поставте одну щільно скручену стрічку цукіні, це буде «серцевина» троянди. Далі викладайте стрічки по колу, поки не заповните форму. Для ефектного вигляду чергуйте стрічки різних кольорів.
Крок 8
Випікайте пиріг при 180°C 45 хвилин до пружної серединки й рум’яних країв. Якщо верх підрум’янюється занадто швидко – накрийте фольгою. Залиште тарт у формі мінімум на 30 хв при кімнатній температурі, після цього подавайте.