Також уряд запровадив позачергову виплату одноразової грошової допомоги людям з інвалідністю І групи

Кабінет міністрів України продовжив терміни виплати одноразової допомоги сім'ям військових, які зникли безвісти та згодом були оголошені померлими. Про це повідомили в міністерстві оборони в середу, 13 листопада.

Відтепер трирічний термін подання документів на отримання одноразової грошової допомоги рахуватимуть не від дати смерті, зазначеної у свідоцтві, а з моменту набрання чинності судового рішення про оголошення військовослужбовця померлим.

Раніше близькі родичі військових, яких суд оголошував померлими після тривалого періоду відсутності, могли втратити право на допомогу через сплив термінів ще до моменту ухвалення самого судового рішення, зауважили в оборонному відомстві.

Окрім цього, уряд запровадив позачергову виплату одноразової грошової допомоги людям з інвалідністю І групи, оскільки вони потребують невідкладного та вартісного лікування.

Зміни вносяться до постанов Кабінету міністрів України від 25 грудня 2013 року № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві» та від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».