Кабмін погодив призначення трьох заступників голови Закарпатської ОДА
Усі кандидати є депутатами Закарпатської облради
Кабінет міністрів України погодив призначення трьох заступників голови Закарпатської ОДА Віктора Микити. Наразі відомо про затвердження кандидатур на посади заступників Георгія Горвата, Юдіти Петеї та Василя Іванча. Усі погоджені кандидати є депутатами Закарпатської обласної ради від різних фракцій – «Батьківщина», «За майбутнє» та КМКС «Партії угорців України».
Про кадрові зміни повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його даними, Кабмін погодив призначення нових заступників голови Закарпатської ОДА на засіданні у середу, 9 лютого. Відповідно до рішення, на посади заступників голови обласної державної адміністрації погоджено 38-річного Георгія Горвата, 44-річного Василя Іванча та 58-річну Юдіту Петеі. Усі вони – діючі депутати Закарпатської обласної ради і є представниками різних фракцій.
Зазначимо, Георгій Горват є депутатом Закарпатської обласної ради 8-го скликання («Батьківщина»), директором ДП «Диспетчерська служба пасажирських перевезень», Василь Іванчо – колишній керівник управління Міндоходів у Закарпатській області, екс-заступник голови Закарпатської облради (липень-листопад 2021 року), депутат обласної ради 8-го скликання («За майбутнє»), Юдіта Петеі – директорка ТзОВ «Карпат-Пак», представниця партії «Єдиний центр» у Закарпатській облраді 6-го скликання, депутатка Закарпатської обласної ради 8-го скликання («КМКС»).