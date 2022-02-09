Кабінет міністрів України погодив призначення трьох заступників голови Закарпатської ОДА Віктора Микити. Наразі відомо про затвердження кандидатур на посади заступників Георгія Горвата, Юдіти Петеї та Василя Іванча. Усі погоджені кандидати є депутатами Закарпатської обласної ради від різних фракцій – «Батьківщина», «За майбутнє» та КМКС «Партії угорців України».

Про кадрові зміни повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його даними, Кабмін погодив призначення нових заступників голови Закарпатської ОДА на засіданні у середу, 9 лютого. Відповідно до рішення, на посади заступників голови обласної державної адміністрації погоджено 38-річного Георгія Горвата, 44-річного Василя Іванча та 58-річну Юдіту Петеі. Усі вони – діючі депутати Закарпатської обласної ради і є представниками різних фракцій.

Зазначимо, Георгій Горват є депутатом Закарпатської обласної ради 8-го скликання («Батьківщина»), директором ДП «Диспетчерська служба пасажирських перевезень», Василь Іванчо – колишній керівник управління Міндоходів у Закарпатській області, екс-заступник голови Закарпатської облради (липень-листопад 2021 року), депутат обласної ради 8-го скликання («За майбутнє»), Юдіта Петеі – директорка ТзОВ «Карпат-Пак», представниця партії «Єдиний центр» у Закарпатській облраді 6-го скликання, депутатка Закарпатської обласної ради 8-го скликання («КМКС»).