Юрія Марценишина призначили першим заступником голови Укртрансбезпеки

Начальник Управління патрульної поліції Закарпаття Юрій Марценишин звільнився із правоохоронних органів і зараз призначений на посаду першого заступника голови Державної служби України з безпеки на дорозі. Про звільнення з поліції та перехід на роботу в Укртрансбезпеку Юрій Марценишин повідомив ввечері вівторка, 1 лютого, у Facebook.

Юрій Марценишин зазначив, що відслужив у правоохоронних органах понад 18 років, з яких 6 – у патрульній поліції. У своєму дописі колишній керівник патрульної поліції Закарпаття подякував колективу та керівництву Департаменту патрульної поліції.

«Окрема подяка колективу патрульної поліції Закарпаття, ви — найкращі, так тримати. Також усім, з ким познайомився протягом служби, хто завжди був поруч, підтримував, допомагав, радив, критикував! Це досвід, який неможливо оцінити!», – зазначив у дописі екс-керівник патрульної поліції Закарпаття.

Також Юрій Марценишин опублікував наказ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля від 26 січня 2022 року, яким його призначено на посаду першого заступника голови Державної служби України з безпеки на дорозі. У документі зазначається, що Юрія Марценишина призначають на цю посаду на п'ять років із тримісячним випробувальним терміном.

Нагадаємо, Юрій Марценишин очолював Управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева (згодом — Управління патрульної поліції Закарпаття) від початку його створення – із листопада 2015 року. Народився 1985 року в у Збаражі Тернопільської області. У 2007 році закінчив Донецький юридичний інститут МВС. Працював у підрозділі Державтоінспекції в Тернопільській області, згодом — у лабораторії та на кафедрі Донецького юридичного інституту. З 2015 року почав працювати в патрульній поліції Києва, очолював роту поліцейських. Із листопада 2015-го — начальник управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачеві.

У березні 2017 року тодішній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль опублікував колективне звернення патрульних Мукачева та Ужгорода з проханням про відставку Юрія Марценишина і його заступника Валерія Наймана. За словами Геннадія Москаля, у своєму листі патрульні заявили про факти численних порушень законодавства, дисциплінарного статуту, а також приниження честі і гідності, упередженого ставлення до окремих патрульних з боку начальства. Однак, керівник патрульної поліції Юрій Марценишин заявив, що його підлеглі підписувалися на підтримку патрульних, щодо яких проводяться службові розслідування, а не під вимогою про його звільнення. Також він додав, що багато патрульних особисто зверталися до нього і до колег, щоб відкликати свої підписи з цього приводу.