Ростислав Замлинський призначений заступником міністра оборони
До теми
Кабмін призначив колишнього першого заступника голови Львівської ОДА, львів’янина Ростислава Замлинського заступником міністра оборони України.
«Призначити Замлинського Ростислава Теодозійовича заступником Міністра оборони України», – йдеться у розпорядженні уряду від 14 січня за підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Сфера нових повноважень Замлинського у розпорядженні не вказана.
45-річний Ростислав Замлинський понад півтора року (з березня 2020 до листопада 2021) обіймав посаду першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (МінТОТ) Олексія Резнікова. У листопаді Олексій Резніков став міністром оборони, а тепер Ростислав Замлинський призначений його заступником. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій очолила Ірина Верещук.
Раніше упродовж 2015-2019 років Ростислав Замлинський працював першим заступником голови Львівської ОДА Олега Синютки, а після його відставки у 2019 році протягом кількох тижнів тимчасово виконував обов’язки голови ЛОДА. До того Замлинський працював на керівних посадах у Державній фінансовій інспекції у Львівській та Рівненській областях.