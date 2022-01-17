Ростислав Замлинський перейшов працювати з міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій у міністерство оборони

Кабмін призначив колишнього першого заступника голови Львівської ОДА, львів’янина Ростислава Замлинського заступником міністра оборони України.

«Призначити Замлинського Ростислава Теодозійовича заступником Міністра оборони України», – йдеться у розпорядженні уряду від 14 січня за підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Сфера нових повноважень Замлинського у розпорядженні не вказана.

45-річний Ростислав Замлинський понад півтора року (з березня 2020 до листопада 2021) обіймав посаду першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (МінТОТ) Олексія Резнікова. У листопаді Олексій Резніков став міністром оборони, а тепер Ростислав Замлинський призначений його заступником. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій очолила Ірина Верещук.

Раніше упродовж 2015-2019 років Ростислав Замлинський працював першим заступником голови Львівської ОДА Олега Синютки, а після його відставки у 2019 році протягом кількох тижнів тимчасово виконував обов’язки голови ЛОДА. До того Замлинський працював на керівних посадах у Державній фінансовій інспекції у Львівській та Рівненській областях.