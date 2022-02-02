Начальник львівської податкової Ігор Комендат звільнився з посади
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Ігор Комендат пропрацював на посаді керівника податкової у Львові півтора року
Начальник головного управління Державної податкової служби у Львівській області Ігор Комендат повідомив про своє звільнення з посади. Цю інформацію він підтвердив у коментарі ZAXID.NET.
Нагадаємо, 45-річного Ігоря Комендата призначили на посаду керівника Державної податкової служби Львівщини у червні 2020 року. У середу, 2 лютого, Ігор Комендат повідомив про своє звільнення з посади. Він відмовився коментувати ZAXID.NET причину свого звільнення.
Ігор Комендат народився у місті Костопіль на Рівненщині. У 1997 році закінчив Тернопільську академію народного господарства. За освітою – економіст-правознавець. З жовтня 2014 року очолював ГУ ДФС у Тернопільській області.
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