Данііл Меньшиков родом з Харкова, останні кілька місяців очолював Черкаську митницю

Виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці призначили 32-річного Данііла Меньшикова, який досі очолював Черкаську митницю. Відповідний наказ підписав керівник Державної митної служби України 6 грудня.

«З 6 грудня, згідно з наказом Державної митної служби України, Данііл Меньшиков став виконувачем обов’язків начальника Львівської митниці», – йдеться у повідомленні Львівської митниці.

Данііл Меньшиков працював начальником відділу запровадження національної електронної транзитної системи Координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби. Перед тим обіймав посаду начальника відділу розвитку підприємництва у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. У серпні 2021 року став керівником Черкаської митниці, де працював до останнього часу.

Окрім роботи у Мінекономіки та на митниці, Данііл Меньшиков намагався збудувати політичну кар’єру. Був помічником нардепа Антона Геращенка. На місцевих виборах 2015 року балотувався до Харківської облради від «Волонтерської партії України». Був членом партії «Наш дім – Одеса».

32-річний Данііл Меньшиков родом з Харкова. Навчався на економічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кафедра фінансів та кредиту.

Зареєстрований у квартирі на 200 м2 у Харкові, яка записана на його батька. Їздить на автомобілі Volkswagen Passat 2007 року випуску, а його дружина – на Hyundai Santa Fe 2013 року випуску. Задекларував криптовалюту та понад півмільйона гривень зарплати за 2020 рік. Зберігає 300 тис. грн готівкою.

Останні півроку Львівську митницю очолював киянин Ілля Ніжніков.