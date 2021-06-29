Цього року втретє змінився керівник митниці у Львові

Наказом Державної митної служби України начальником Львівської митниці призначили 39-річного киянина Іллю Ніжнікова, який раніше був оголошений переможцем конкурсу на цю посаду. Це вже третій керівник митниці у Львові цього року.

Як повідомили у прес-службі митниці, вівторок, 29 червня, став останнім днем перебування на посаді виконувача обов’язків начальника Галицької митниці Андрія Колобродова, який очолював митницю з 30 березня. Він попрощався з колективом митниці та побажав успіхів новопризначеному начальнику Львівської митниці Іллі Ніжнікову, який раніше працював начальником управління боротьби з митними правопорушеннями Держмитслужби.

Очікується, що Львівська митниця офіційно розпочне роботу 1 липня цього року. Наразі очікують офіційного наказу з цього приводу. Процес реформування митниці тривав з листопада 2020 року. Замість об’єднаної Галицької митниці, діяльність якої поширювалася на три західноукраїнські області, утворено Львівську митницю, яка охоплює лише Львівську область.