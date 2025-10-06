Жовтень - місяць звітів для підприємців

Жовтень – важливий місяць для ФОПів всіх груп на спрощеній системі оподаткування. У цьому місяці вони мають подати обов’язкові звіти та сплатити низку податків. Кому, скільки і коли платити, у своєму відео на ютубі розповів податковий консультант Михайло Смокович.

ФОПи III групи

Підприємці, які працюють на третій групі спрощеної системи оподаткування, в жовтні мають зробити наступне:

подати податкову декларацію за дев’ять місяців – до 10 листопада 2025 року;

сплатити єдиний податок (5% від доходу) і військовий збір (1%) – до 19 листопада;

сплатити Єдиний соціальний внесок за квартал – 5280 грн – до 20 жовтня (якщо не сплачували помісячно).

Важливо, що ЄСВ за третій квартал 2025 року можуть не сплачувати:

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

підприємці, які водночас є найманими працівниками, і за яких ЄСВ сплачує роботодавець (не менше мінімального);

мобілізовані підприємці, які не мають найманих працівників.

Деякі підприємці на третій групі можуть не сплачувати єдиний податок і військовий збір. Ідеться про такі категорії:

ті, хто не отримує доходу;

військовослужбовці.

ФОПи II групи

Підприємці-спрощенці, які працюють на другій групі, в жовтні мають сплатити:

1600 грн єдиного податку за жовтень – до 20 жовтня;

800 грн військового збору за жовтень – до 20 жовтня;

5280 грн єдиного соціального внеску за третій квартал – до 20 жовтня.

ФОПи I групи

У жовтні підприємці, які зареєстровані на першій групі спрощеної системи оподаткування, мають сплатити:

302,8 грн єдиного податку за жовтень – до 20 жовтня;

800 грн військового збору за жовтень – до 20 жовтня;

5280 грн ЄСВ за третій квартал 2025 року – до 20 жовтня.

Окремі підприємці I і II групи можуть не платити єдиний податок і військовий збір. Це:

ті, хто зареєстрований на території ведення бойових дій і тимчасово окупованих територіях;

військовослужбовці.

Важливо

Підприємці всіх груп на спрощеній системі оподаткування, які мають найманих працівників, мають до 20 жовтня 2025 року подати податковий розрахунок за найманих працівників.

Підприємці, які з 1 жовтня перейшли з I або II групи на II або III групу, мають подати в жовтні квартальний перехідний звіт.