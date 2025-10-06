Важливі звіти і сплата податків: що кожен ФОП має обовʼязково зробити в жовтні
Жовтень – важливий місяць для ФОПів всіх груп на спрощеній системі оподаткування. У цьому місяці вони мають подати обов’язкові звіти та сплатити низку податків. Кому, скільки і коли платити, у своєму відео на ютубі розповів податковий консультант Михайло Смокович.
ФОПи III групи
Підприємці, які працюють на третій групі спрощеної системи оподаткування, в жовтні мають зробити наступне:
- подати податкову декларацію за дев’ять місяців – до 10 листопада 2025 року;
- сплатити єдиний податок (5% від доходу) і військовий збір (1%) – до 19 листопада;
- сплатити Єдиний соціальний внесок за квартал – 5280 грн – до 20 жовтня (якщо не сплачували помісячно).
Важливо, що ЄСВ за третій квартал 2025 року можуть не сплачувати:
- пенсіонери;
- люди з інвалідністю;
- підприємці, які водночас є найманими працівниками, і за яких ЄСВ сплачує роботодавець (не менше мінімального);
- мобілізовані підприємці, які не мають найманих працівників.
Деякі підприємці на третій групі можуть не сплачувати єдиний податок і військовий збір. Ідеться про такі категорії:
- ті, хто не отримує доходу;
- військовослужбовці.
ФОПи II групи
Підприємці-спрощенці, які працюють на другій групі, в жовтні мають сплатити:
- 1600 грн єдиного податку за жовтень – до 20 жовтня;
- 800 грн військового збору за жовтень – до 20 жовтня;
- 5280 грн єдиного соціального внеску за третій квартал – до 20 жовтня.
ФОПи I групи
У жовтні підприємці, які зареєстровані на першій групі спрощеної системи оподаткування, мають сплатити:
- 302,8 грн єдиного податку за жовтень – до 20 жовтня;
- 800 грн військового збору за жовтень – до 20 жовтня;
- 5280 грн ЄСВ за третій квартал 2025 року – до 20 жовтня.
Окремі підприємці I і II групи можуть не платити єдиний податок і військовий збір. Це:
- ті, хто зареєстрований на території ведення бойових дій і тимчасово окупованих територіях;
- військовослужбовці.
Важливо
Підприємці всіх груп на спрощеній системі оподаткування, які мають найманих працівників, мають до 20 жовтня 2025 року подати податковий розрахунок за найманих працівників.
Підприємці, які з 1 жовтня перейшли з I або II групи на II або III групу, мають подати в жовтні квартальний перехідний звіт.