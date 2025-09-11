Деякі штрафи податкова може нарахувати і через 2-3 роки після порушення

За минулий рік податкова служба суттєво підвищила контроль за роботою бізнесів. За що зараз найчастіше штрафують фізичних осіб підприємців, у своєму відео розповів податковий консультант Михайло Смокович.

Поширені причини і суми штрафів

За словами Михайла Смоковича, найчастіше підприємців штрафують за такі порушення:

невчасна подача звітності – штраф становить 340 грн ;

; протермінування сплати єдиного податку – для I і II групи – 50% від суми податку, для III – 5-10% ;

від суми податку, для III – ; відсутність/незастосування РРО/ПРРО та невидача фіскальних чеків – 150% від вартості товару;

від вартості товару; неоформлені працівники – 80 тис. грн за кожного (10 мінімальних зарплат);

за кожного (10 мінімальних зарплат); відсутність або хаос у первинних документах – 1020 грн ;

; відсутній облік товарних залишків для «ризикових» товарів (електроніки, ювелірних виробів, підакцизної продукції) – 100% від вартості необлікованих товарів;

від вартості необлікованих товарів; робота без державної реєстрації ФОП – 17-34 тис. грн з конфіскацією товарів/засобів виробництва, за нелегальний дохід у понад 17 тис. грн – штраф до 85 тис. грн.

Із нарахуванням штрафів можуть бути нюанси, говорить Михайло Смокович. Наприклад, штраф за невчасне подання звітності можуть не нарахувати, а можуть нарахувати і за 2-3 роки після порушення. Про нарахування штрафу податкова має повідомити листом.

У випадку із протермінуванням сплати єдиного податку, окрім штрафу, податкова може зняти підприємця зі спрощеної системи оподаткування.