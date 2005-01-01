Канал «Россия-24» показав «новий військовий лазер» з каналізаційною трубою

СвітКатерина Чурилова, 25 березня23974

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Канал «Россия-24» показав «новий військовий лазер» з каналізаційною трубою
Скриншот відеосюжету телеканалу «Россия-24»

Державний телеканал «Россия-24» у сюжеті про російські військові лазери «нового типу» показав установку, обладнану каналізаційною та димохідними трубами. На це звернув увагу портал Defence Blog, передає «Радіо Свобода».

Навіщо в конструкції лазера були використані такі труби, точно невідомо. У Defence Blog припускають, що це могло бути зроблено для захисту чутливих елементів нової системи.

«Росcия-24» показав «бойовий лазер» з побутовими трубами

У сюжеті «Россия-24» йдеться про лазери, які нібито пройшли державні випробування і поставлені на озброєння російської армії. Сюжет під назвою «Лазер захистить росіян від ворогів і хвороб» був опублікований 11 березня. За кілька днів до цього про розробку в Росії бойового лазерного комплексу заявив президент країни Володимир Путін.

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