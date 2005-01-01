Канал «Россия-24» показав «новий військовий лазер» з каналізаційною трубою

Державний телеканал «Россия-24» у сюжеті про російські військові лазери «нового типу» показав установку, обладнану каналізаційною та димохідними трубами. На це звернув увагу портал Defence Blog, передає «Радіо Свобода».
Навіщо в конструкції лазера були використані такі труби, точно невідомо. У Defence Blog припускають, що це могло бути зроблено для захисту чутливих елементів нової системи.
«Росcия-24» показав «бойовий лазер» з побутовими трубами
У сюжеті «Россия-24» йдеться про лазери, які нібито пройшли державні випробування і поставлені на озброєння російської армії. Сюжет під назвою «Лазер захистить росіян від ворогів і хвороб» був опублікований 11 березня. За кілька днів до цього про розробку в Росії бойового лазерного комплексу заявив президент країни Володимир Путін.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: