Російські телеканали транслюють пропаганду в ЄС, використовуючи британську ліцензію на мовлення

Мета пропаганди - ініціювати невдоволення серед російськомовних меншин у Європі

Російські телевізійні станції використовують Велику Британію в якості центру для поширення пропаганди і теорій змови по всій Європі. Про це пише The Telegraph.

Як зазначається дві станції, позначені в ЄС як такі, що поширюють «змови» про «іноземних політиків», володіючи ліцензіями британського наглядового відомства Ofcom, передають програми з Росії в колишні радянські республіки. Обидва канали, Ren TV та НТВ, зареєстровані в Лондоні. Передачі викликають «серйозну стурбованість» серед союзників Великої Британії в країнах, що є сусідами з РФ.

Один з дипломатів попередив, що дезінформація, яка проводиться цими каналами, можна порівняти із зусиллями вжитими Кремлем для фінансування бойовиків на сході України, в очевидній спробі почати хвилювання серед російськомовних меншин.

З'ясувалося, що один з каналів порушив правила Ofcom вісім разів за останні шість років, але продовжує працювати, використовуючи британську ліцензію.

Порушення включають заклики глядачів підписати петицію, ініційовану референдум щодо зміни конституції Латвії, а також помилкове твердження про те, що ініціатива була схвалена латвійським виборчкомом.

Порушенням також була трансляція в 2015 році коментарів російського політика Володимира Жириновського, який заявляв, що Росія повинна "випалити Київ напалмом".

Посол Латвії у Великій Британії Байба Браже, сказала, що відомству Ofcom необхідно «робити більше» для вирішення цих завдань, а також закликала до змін в правилах ЄС, які могли б дозволити втручатися в конфліктні ситуації місцевим регуляторам. Вони передавали «чисту пропаганду», сказала вона.

Правила Євросоюзу дозволяють мовникам транслювати свої передачі на території всіх країн-членів, навіть якщо телеканали зареєстровані тільки в одній державі. Регулятор в «країні походження», в даному випадку у Великій Британії, одноосібно відповідає за контроль за кожною зареєстрованою мовною компанією незалежно від того, де передаються програми.