Операція пройшла успішно, зараз малюк у руках неонатологів

Кардіохірурги Одеської обласної дитячої клінічної лікарні успішно прооперували передчасно народженого малюка з вродженою вадою серця, який важив лише 900 грамів, повідомили на сторінці лікарні у Facebook.

«Кардіохірургічна бригада лікарні дала шанс на повноцінне життя ще одному малюку, вагою всього 900 грамів. У нього буда вроджена вада серця – гемодинамічно значима відкрита артеріальна протока з явищами високої легеневої гіпертензії. Малюк перестав засвоювати суміш та були великі загрози щодо виникнення набряку легенів», – повідомили в лікарні.

Терапевтичні методики, які використали для закриття відкритої артеріальної протоки у пологовому будинку, виявилися неефективними. Тож врятувати дитину могло лише оперативне втручання. Малюк успішно переніс операцію. На нього чекає нелегкий шлях післяопераційного періоду, але він у надійних руках неонатологів.