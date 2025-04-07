«Леви» спробують взяти реванш за поразку у першому колі

У понеділок, 7 квітня, житомирське «Полісся» в межах 23-го туру чемпіонату України прийматиме львівські «Карпати». Гра відбудеться на Центральному міському стадіоні «Полісся» й розпочнеться о 18:00. Головним арбітром зустрічі буде Віктор Копієвський (Кропивницький), а за VAR відповідатиме Віталій Романов (Дніпро).

«Полісся» перед очною зустріччю йде у турнірній таблиці УПЛ на четвертій сходинці, маючи у своєму доробку 37 очок. У «Карпат» на п’ять пунктів менше і шосте місце. Зустріч цих команд у першому колі завершилася перемогою житомирців з рахунком 3:1.

Варто зазначити, що «Полісся» на тижні провело виснажливий поєдинок з «Вересом» у Кубку України, здобувши перемогу лише в овертаймах. Натомість «зелено-білі» мали більше часу для відпочинку і підходять до протистояння свіжішими. Цікаво, що «Карпати» та «Полісся» очолюють наймолодші тренери ліги. Крім того, 38-річний Владислав Лупашко та 36-річний Імад Ашур народилися на Одещині: перший – у Білгороді-Дністровському, другий – в Одесі.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Полісся». На їхню перемогу дають 2,23, тоді як успіх «Карпат» оцінюють у 3,75. Нічия котирується у 3,05. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,84, тоді як тотал менше 2,5 – 1,44.

Найбільше шансів забити у «Полісся» мають Факундо Батіста (2,50) та Олексій Гуцуляк (3,00), тоді як у «Карпат» роблять ставку на Ігоря Краснопіра (2,50) та Бруніньйо (2,80).

Де дивитися матч 23-го туру УПЛ між «Поліссям» та «Карпатами»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.