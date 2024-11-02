Підопічні Владислава Лупашка спробують реабілітуватися за прикрий виліт з Кубка України

У суботу, 2 листопада, «Карпати» в межах 12-го туру чемпіонату України зіграють з «Лівим Берегом». Поєдинок відбудеться у Львові на стадіоні «Україна» і розпочнеться о 15:30. Головним рефері зустрічі буде Анастасія Романюк (Івано-Франківськ), а за VAR відповідатиме Олександр Омельченко (Слов'янськ).

Обидва клуби – новачки УПЛ. «Карпати» пробились в еліту, посівши другу сходинку у торішньому розіграші Першої ліги, тоді як «Лівий Берег» завоював це право у «Турнірі чотирьох», замінивши СК «Дніпро-1», який знявся зі змагань. Цікаво, що за киян грають одразу п’ятеро ексфутболістів «Карпат»: Дмитро Фастов (1 матч), Іван Когут (21 матч, 1 гол, 1 асист), Микола Когут (17 поєдинків, 2 результативні передачі), Олександр Дударенко (14 матчів, 3 голи) та Максим Бойченюк (виступав лише за другу команду «зелено-білих»).

«Карпати» у чемпіонаті України не програють вже три тури поспіль. Щобільше, у двох останніх зустрічах підопічні Владислава Лупашка святкували мінімальні перемоги над «Рухом» та «Оболонню». На жаль, на тижні, «леви» вилетіли з Кубка України, програвши вищезгаданому «Руху» (0:1). Своєю чергою безвиграшна серія «Лівого Берега» сягнула вже шести матчів – після 11-ти турів «лелеки» у турнірній таблиці УПЛ йдуть чотирнадцятими, набравши 8 очок. «Карпати» з 15-ма пунктами восьмі.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Карпати». На їхню перемогу дають 1,73, тоді як успіх «Лівого Берега» оцінюють у 5,40. Нічия котирується у 3,60. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,40, тоді як тотал менше 2,5 – 1,57.

Де дивитися матч 12-го туру УПЛ між «Карпатами» та «Лівим Берегом»

Матч «Карпати» – «Лівий Берег» онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.