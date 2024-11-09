«Зелено-білі» спробують розвинути успіх у чемпіонаті України

У суботу, 9 листопада, «Карпати» в межах 13-го туру чемпіонату України на виїзді зіграють з «Олександрією». Поєдинок відбудеться на стадіоні КСК «Ніка» і розпочнеться о 15:30. Головним рефері зустрічі буде Микола Балакін, а за VAR відповідатиме Денис Шурман (обидва арбітри представляють Київську область).

«Олександрія» наразі йде в лідерах чемпіонату України, ділячи з «Динамо» 1-2 сходинки в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Руслана Ротаня, як і кияни, поки не знали смаку поразок у поточному сезоні. Крім того, олександрійці пропускають найменше у чемпіонаті. Цікаво, що обидві команди виграли три поєдинки поспіль і підходять до протистояння у доброму гуморі з бажанням продовжити успішну серію. При цьому, «Карпати» не пропускають у чотирьох турах поспіль – такі результати дозволили львів’янам увірватись у топ-5 УПЛ.

«Олександрія» і «Карпати» наразі не зустрічались в елітному дивізіоні. Натомість наставники команд свого часу протистояли один одному на футбольному полі – Ротань грав за «Дніпро», а Лупашко у цих поєдинках захищав кольори трьох клубів: «Львова», «Оболоні» та «Зірки».

У складі «Карпат» виступають три ексгравці «Олександрії»: Денис Мірошніченко, Владислав Бабогло та Денис Устименко. Натомість за олександрійців грають Микита Шевченко та Артем Козак, які були футболістами «левів».

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Олександрію». На її перемогу дають 1,83, тоді як успіх «Карпат» оцінюють у 5,10. Нічия котирується у 3,35. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,45 більше становить 2,40, тоді як тотал менше 2,5 – 1,55. Найбільше шансів забити в «Олександрії» має Олександр Філіппов (2,70), а в «Карпат» – Олег Очеретько (5,00).

Де дивитися матч 13-го туру УПЛ між «Олександрією» та «Карпатами»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.