Збірна України U-21 оголосила заявку на матчі проти Італії та Португалії
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад команди на товариські поєдинки, які команда U-21 зіграє у листопаді, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Нагадаємо, «синьо-жовті» тріумфально завершили відбір на Євро-2025, лише в останньому турі поступившись першою сходинкою збірній Англії й розпочинають підготовку до континентальної першості за допомогою спарингів. Першими суперниками українців стануть Португалія та Італія.
Склад молодіжної збірної України U-21:
- Воротарі: Руслан Нещерет («Динамо»), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Іван Пахолюк («Колос»).
- Захисники: Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Володимир Салюк («Металіст 1925»), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва – «Рух»), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – «Динамо»), Ілля Крупський («Ворскла»), Денис Кузик («Кривбас»).
- Півзахисники: Антон Царенко, Максим Хлань (обидва – «Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Максим Мельниченко («Полісся»), Олег Очеретько («Карпати»), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Назар Волошин (усі – «Динамо»), Олександр Яцик («Зоря»), Ілля Квасниця («Рух»).
- Нападники: Богдан В'юнник («Лехія», Польща), Ігор Краснопір («Рух»), Ігор Горбач («Зоря»).
Товариський матч Португалія – Україна відбудеться у парафії Алверка-ду-Рібатежу, що входить до округу Лісабон, 15 листопада. Гра на стадіоні «Алверка» розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Поєдинок Італія – Україна запланований на 19 листопада у Спеції. Гра на стадіоні «Альберто Пікко» стартує о 19:15 за київським часом.