«Синьо-жовті» розпочинають підготовку до Євро-2025

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад команди на товариські поєдинки, які команда U-21 зіграє у листопаді, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, «синьо-жовті» тріумфально завершили відбір на Євро-2025, лише в останньому турі поступившись першою сходинкою збірній Англії й розпочинають підготовку до континентальної першості за допомогою спарингів. Першими суперниками українців стануть Португалія та Італія.

Склад молодіжної збірної України U-21:

Воротарі: Руслан Нещерет («Динамо»), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Іван Пахолюк («Колос»).

Руслан Нещерет («Динамо»), Георгій Єрмаков («Олександрія»), Іван Пахолюк («Колос»). Захисники: Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Володимир Салюк («Металіст 1925»), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва – «Рух»), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – «Динамо»), Ілля Крупський («Ворскла»), Денис Кузик («Кривбас»).

Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина), Володимир Салюк («Металіст 1925»), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва – «Рух»), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – «Динамо»), Ілля Крупський («Ворскла»), Денис Кузик («Кривбас»). Півзахисники: Антон Царенко, Максим Хлань (обидва – «Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Максим Мельниченко («Полісся»), Олег Очеретько («Карпати»), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Назар Волошин (усі – «Динамо»), Олександр Яцик («Зоря»), Ілля Квасниця («Рух»).

Антон Царенко, Максим Хлань (обидва – «Лехія», Польща), Іван Варфоломєєв («Слован», Чехія), Максим Мельниченко («Полісся»), Олег Очеретько («Карпати»), Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Назар Волошин (усі – «Динамо»), Олександр Яцик («Зоря»), Ілля Квасниця («Рух»). Нападники: Богдан В'юнник («Лехія», Польща), Ігор Краснопір («Рух»), Ігор Горбач («Зоря»).

Товариський матч Португалія – Україна відбудеться у парафії Алверка-ду-Рібатежу, що входить до округу Лісабон, 15 листопада. Гра на стадіоні «Алверка» розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Поєдинок Італія – Україна запланований на 19 листопада у Спеції. Гра на стадіоні «Альберто Пікко» стартує о 19:15 за київським часом.